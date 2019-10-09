Шесть миллионов боевикам: в России пресекли сбор денег для террористов из Сирии

В России ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла сбор средств для террористических группировок «Имарат Кавказ»* и «Исламское государство»**. Сообщается, что брат и сестра из Кабардино-Балкарии с 2015 года переводили за рубеж деньги на проведение терактов в Сирии. Всего в организации, действовавшей в девяти регионах, состояли порядка ста человек, среди них были и участники нападения на Нальчик в 2005 году, рассказали в ФСБ. Организаторы задержаны. Во время обыска у них нашли 60 банковских карт, $6 тыс. и десять телефонов, а также запрещённую литературу.

Группа россиян под видом благотворительности собирала средства на поддержку террористических организаций «Имарат Кавказ»* и «Исламское государство»**. Их деятельность была пресечена ФСБ при взаимодействии со Следственным комитетом и Федеральной службой финансового мониторинга.

Пособники террористов действовали в девяти регионах России — в республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Татарстан, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Тюменской области, Москве и Санкт-Петербурге. Их конспиративный центр находился в Кабардино-Балкарии, а отчёты направлялись за рубеж.

В ФСБ сообщили, что всего было собрано свыше 6 млн рублей, которые переводились за границу для финансирования терактов в Сирии. Свою деятельность члены группы вели через мессенджер Telegram. Всего в организации состояли свыше ста человек, поддерживающих идею «всемирного халифата».

«Среди них участники вооружённого нападения в 2005 году на город Нальчик, спланированного одиозным террористом Шамилем Басаевым», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в середине октября 2005 года порядка 200 боевиков Басаева напали на город Нальчик. Они атаковали силовые структуры — всего восемь объектов. В результате нападения погибли 49 человек (35 сотрудников милиции и силовых структур и 14 гражданских лиц), свыше 240 человек были ранены. Террористы же потеряли более 90 человек, ещё 70 сдались правоохранительным органам.

«Расследование продолжается»

Правоохранителями были задержаны два человека. На месте их проживания сотрудники нашли запрещённую литературу, десять мобильных устройств «с инструкциями от террористов», 60 банковских карт, $6 тыс. и отчёты по денежным переводам за рубеж.

В Следственном комитете России рассказали, что задержанные — брат и сестра. Отмечается, сбор средств для террористов начался в феврале 2015 года.

«По версии следствия, с февраля 2015 года брат с сестрой, находясь на территории Кабардино-Балкарской Республики, осуществляли сбор денежных средств для финансирования международной террористической организации «Исламское государство»... В ходе предварительного следствия задержаны два человека — 25-летний мужчина, которому предъявлено обвинение, и его 30-летняя сестра», — говорится на сайте СК.

Как отмечается, следователь из московского Следственного комитета вместе с ФСБ провёл более 90 обысков. Уголовные дела были возбуждены также и в отношении контрагентов.

«Следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками продолжают мероприятия, направленные на привлечение всех участников преступной деятельности к уголовной ответственности. Расследование по уголовному делу продолжается», — подчеркнули в СК.

«С начала года предотвращено 15 преступлений»

Днём ранее, 8 октября, директор ФСБ Александр Бортников рассказал о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. По его словам, сотрудники ведомства смогли сильно сократить число таких преступлений.

«Только с начала текущего года в округе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 ячеек, участники которых вынашивали намерения по совершению терактов в местах массового пребывания людей, на объектах религиозных организаций, а также в отношении сотрудников правоохранительных органов», — сказал он в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).

Также по теме «Предотвращено 15 преступлений и ликвидировано 30 ячеек»: в НАК рассказали о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе С начала 2019 года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов и ликвидировано 30 ячеек, участники которых планировали атаки в...

Бортников также рассказал, что уменьшилось и общее число террористических преступлений в Северо-Кавказском округе — в 2017 году их было 15, в 2018 — шесть, а с января этого года — два.

Однако глава ФСБ обратил внимание на то, что сторонники группировок стали активнее продвигать свои взгляды. По данным ведомства, экстремисты стараются привлечь к себе молодёжь и создавать законспирированные структуры.

В связи с этим правоохранительные органы распространяют материалы, которые продвигают антитеррористическую направленность.

«Важным направлением профилактики терроризма практически во всех субъектах СКФО стала разработка и широкое распространение антитеррористического контента в средствах массовой информации и сети интернет. В ходе этой работы в медиапространстве опубликовано более 75 тыс. материалов, в том числе около 400 видеосюжетов с участием лиц, отказавшихся от террористической деятельности», — говорится на сайте НАК.

* «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.