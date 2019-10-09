В России разоблачили «благотворительную организацию» сторонников ИГ

В девяти регионах России разоблачили «благотворительную организацию» сторонников террористической организации «Исламское государство»*, перечисливших в Сирию более 6 млн рублей.

Об этом говорится в заявлении центра общественных связей ФСБ, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках, Ингушетии, Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, Тюменской области была пресечена деятельность российских граждан, которые осуществляли через интернет и Telegram «финансирование деятельности» запрещённых в России международных террористических организаций, в том числе ИГ.

«Под видом благотворительности ими было собрано более 6 млн рублей, которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике», — говорится в сообщении.

В ФСБ указали, что в организацию были вовлечены более 100 «сторонников идеи установления «всемирного халифата».

В результате операции состоялись задержания, при проведении обысков были обнаружены литература, внесённая в список экстремистских материалов, десять мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные в сумме $6 тыс. и «отчётные документы по перечислениям денежных средств, предназначенные для вывоза за рубеж».

Ранее сообщалось, что в 17 российских регионах в нынешнем году выявили законспирированные ячейки террористов.

4 октября секретарь СБ России Николай Патрушев заявил, что в 2019 году удалось предотвратить четыре теракта в крупных российских городах.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.