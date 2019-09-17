В 17 регионах России в 2019 году выявлены террористические ячейки

В 17 регионах России в 2019 году сотрудники ФСБ и МВД России выявили законспирированные ячейки террористов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майора полиции Олега Ильиных.

Отмечается, что деятельность ячеек пресечена на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краёв, Москвы, а также Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, ХМАО и ЯНАО.

Уточняется, что всего за первое полугодие этого года выявлено 972 преступления террористического характера.

В конце августа сообщалось, что ФСБ пресекла подготовку терактов в Кабардино-Балкарии.

Также в августе во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.

Кроме того, ФСБ совместно с Росгвардией пресекла на территории Калужской области деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей сбор и перевод средств в Сирию для «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.