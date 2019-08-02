ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
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В операции по задержанию приняли участие сотрудники ведомства из Рязанской области.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ, преступниками руководил местный житель 1999 года рождения. Злоумышленники планировали завладеть оружием и боеприпасами «при помощи сообщников».
Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.
15 июля 2019 года ФСБ задержала группу террористов в Ростовской области.