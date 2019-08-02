ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области

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Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть. Об этом сообщили в местном управлении ФСБ.
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
  • © Национальный антитеррористический комитет

В операции по задержанию приняли участие сотрудники ведомства из Рязанской области.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ, преступниками руководил местный житель 1999 года рождения. Злоумышленники планировали завладеть оружием и боеприпасами «при помощи сообщников».

Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

15 июля 2019 года ФСБ задержала группу террористов в Ростовской области. 

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