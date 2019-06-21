ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве

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ФСБ России пресекла деятельность ячейки религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов.
ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В Карачаево-Черкесской Республике в результате совместных мероприятий ФСБ, МВД и Росгвардии пресечена противоправная деятельность ячейки приверженцев международной религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Все задержанные лица являются жителями Карачаево-Черкесии.

В ходе операции спецслужб по месту жительства подозреваемых было изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, электронные носители информации с видеороликами террористического характера, а также религиозная литература экстремистского содержания.

По данным ФСБ, преступники распространяли радикальные идеи и предпринимали попытки сместить с постов должностных лиц органов муниципальной власти с целью создания на территории Северо-Кавказского региона государства с шариатской формой правления.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

В конце мая глава ФСБ России Александр Бортников предупредил о попытках международных террористов создавать химическое оружие и биологические токсины.

* «Ат-Такфир валь-Хиджра» — в 2010 году Верховным судом России признана экстремистским объединением, чья деятельность на территории России запрещена.

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