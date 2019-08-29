ФСБ пресекла подготовку терактов в Кабардино-Балкарии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли подготовку террористических актов в Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в распоряжение RT.

«В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве вблизи населённых пунктов Чёрная Речка и Алтуд Урванского района КБР обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности», — говорится в сообщении.

В связи с опасностью транспортировки они были обезврежены на месте.

Указывается, что был установлен ранее судимый за «преступление террористической направленности» житель, причастный к изготовлению обнаруженных СВУ и закладке тайника.

Он был задержан и дал признательные показания, что в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур готовились диверсионно-террористические акты.

Ранее в ФСБ заявили о пресечении в Ростовской области деятельности ячейки террористической группировки «Исламское государство»*.

27 августа URA.RU, ссылаясь на ФСБ, передавало, что жителю Катайска грозит уголовное преследование за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.