Жителю Курганской области грозит уголовное преследование за незаконное хранение оружия

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Жителю Катайска грозит уголовное преследование за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Курганской области.
Жителю Курганской области грозит уголовное преследование за незаконное хранение оружия
  • РИА Новости

У мужчины изъяли три единицы гладкоствольного оружия, четыре устройства для бесшумной стрельбы, 104 патрона калибра 5,45, 24 патрона калибра 7,62, 50 патронов марки Long Rifle, а также затворы, магазины и устройства для снаряжения патронов.

Оружие передали на баллистическую экспертизу.

Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре пресекли деятельность подпольного оружейного цеха.

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