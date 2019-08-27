Жителю Курганской области грозит уголовное преследование за незаконное хранение оружия
- РИА Новости
У мужчины изъяли три единицы гладкоствольного оружия, четыре устройства для бесшумной стрельбы, 104 патрона калибра 5,45, 24 патрона калибра 7,62, 50 патронов марки Long Rifle, а также затворы, магазины и устройства для снаряжения патронов.
Оружие передали на баллистическую экспертизу.
Решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре пресекли деятельность подпольного оружейного цеха.