Жителю Курганской области грозит уголовное преследование за незаконное хранение оружия

Жителю Катайска грозит уголовное преследование за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Курганской области.

РИА Новости

У мужчины изъяли три единицы гладкоствольного оружия, четыре устройства для бесшумной стрельбы, 104 патрона калибра 5,45, 24 патрона калибра 7,62, 50 патронов марки Long Rifle, а также затворы, магазины и устройства для снаряжения патронов. Оружие передали на баллистическую экспертизу. Решается вопрос о заведении уголовного дела. Ранее «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре пресекли деятельность подпольного оружейного цеха.