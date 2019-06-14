В Краснодаре пресекли деятельность подпольного оружейного цеха

В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольного оружейного цеха, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу краевого УФСБ России.

Как оказалось, местный житель переделывал травматическое и сигнальное оружие в боевое.

У него изъяли самодельные винтовки, пистолет, приспособления для бесшумной стрельбы, более 1 тыс. самодельных патронов разного калибра, оборудование для изготовления боеприпасов, заготовки стволов с нарезами и комплектующие.

По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.

Ранее «Реальное время» сообщало, что пенсионерка обратилась в полицию Глазова с заявлением о добровольной сдаче почти 19 тыс. патронов.