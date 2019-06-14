В Краснодаре пресекли деятельность подпольного оружейного цеха
- РИА Новости
Как оказалось, местный житель переделывал травматическое и сигнальное оружие в боевое.
У него изъяли самодельные винтовки, пистолет, приспособления для бесшумной стрельбы, более 1 тыс. самодельных патронов разного калибра, оборудование для изготовления боеприпасов, заготовки стволов с нарезами и комплектующие.
По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.
Ранее «Реальное время» сообщало, что пенсионерка обратилась в полицию Глазова с заявлением о добровольной сдаче почти 19 тыс. патронов.