В Удмуртии пенсионерка сдала в полицию 19 тысяч патронов

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Пенсионерка обратилась в полицию Глазова с заявлением о добровольной сдаче почти 19 тыс. патронов, сообщает «Реальное время» со ссылкой на управление МВД по Удмуртии.
В Удмуртии пенсионерка сдала в полицию 19 тысяч патронов
  • РИА Новости

По словам 68-летней женщины, патроны принадлежали её мужу, который скончался в 2017 году.

Установлено, что речь идёт о штатных боеприпасах для нарезного огнестрельного спортивно-охотничьего оружия.

Как напоминает интернет-издание «Сусанин», с 2007 года жители Удмуртии на возмездной основе могут сдавать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Совершившие добровольную сдачу освобождаются от уголовной ответственности.

В 2018 году правительство России ужесточило правила хранения оружия.

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