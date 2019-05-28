В Удмуртии пенсионерка сдала в полицию 19 тысяч патронов
- РИА Новости
По словам 68-летней женщины, патроны принадлежали её мужу, который скончался в 2017 году.
Установлено, что речь идёт о штатных боеприпасах для нарезного огнестрельного спортивно-охотничьего оружия.
Как напоминает интернет-издание «Сусанин», с 2007 года жители Удмуртии на возмездной основе могут сдавать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Совершившие добровольную сдачу освобождаются от уголовной ответственности.
В 2018 году правительство России ужесточило правила хранения оружия.