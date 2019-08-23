ФСБ пресекла деятельность финансирующей ИГ ячейки в Калужской области

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Росгвардией пресекла на территории Калужской области деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей сбор и перевод средств в Сирию для «Исламского государства»*.
ФСБ пресекла деятельность финансирующей ИГ ячейки в Калужской области
  • © ФСБ РФ

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей ресурсное обеспечение международной террористической организации «Исламское государство», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в группировку входили шесть уроженцев государств Центрально-Азиатского региона, которые выполняли указания боевиков по поддержке финансирования террористической деятельности.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали нападение на воинскую часть под Владимиром. 

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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