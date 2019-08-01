Следствие сообщило детали подготовки теракта в Татарстане
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Отмечается, что такие данные следователь предоставил в ходе заседания в Вахитовском райсуде Казани.
По данным следствия, летом 2019 года обвиняемые призывали жителей Нижнекамска к совершению терактов в интересах запрещённой террористической группировки «Исламское государство»*.
По версии следствия, обвиняемые искали яд с целью отравления ведомственных столовых МВД и ФСБ, а также планировали осуществить захват заложников, в том числе правоохранителей, чтобы выведать у них служебную информацию.
Ранее Вахитовский суд Казани арестовал подозреваемых в подготовке теракта Руслана Шамшутдинова и Ильшата Зайнагутдинова.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.