Следствие сообщило детали подготовки теракта в Татарстане

Представитель следствия сообщил, что обвиняемые в подготовке теракта в Татарстане двое таксистов из Нижнекамска планировали массовое отравление сотрудников силовых структур и захват заложников. Об этом информирует Интерфакс.

Отмечается, что такие данные следователь предоставил в ходе заседания в Вахитовском райсуде Казани.

По данным следствия, летом 2019 года обвиняемые призывали жителей Нижнекамска к совершению терактов в интересах запрещённой террористической группировки «Исламское государство»*.

По версии следствия, обвиняемые искали яд с целью отравления ведомственных столовых МВД и ФСБ, а также планировали осуществить захват заложников, в том числе правоохранителей, чтобы выведать у них служебную информацию.

Ранее Вахитовский суд Казани арестовал подозреваемых в подготовке теракта Руслана Шамшутдинова и Ильшата Зайнагутдинова.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.