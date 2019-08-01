Арестован первый подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане

Вахитовский районный суд Казани арестовал первого из двух подозреваемых в подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

РИА Новости

«Суд избрал меру пресечения в отношении Руслана Шамшутдинова в виде заключения под стражу до 29 сентября», — заявили в суде. В конце июля стало известно, что ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.