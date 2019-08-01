Арестован первый подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане
- РИА Новости
«Суд избрал меру пресечения в отношении Руслана Шамшутдинова в виде заключения под стражу до 29 сентября», — заявили в суде.
В конце июля стало известно, что ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.