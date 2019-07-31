В Татарстане предотвратили теракт

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RT
ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
В Татарстане предотвратили теракт
  • РИА Новости

«Пресечено совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры Республики Татарстан», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в рамках уголовного дела задержаны двое граждан России, которые являются сторонниками ИГ.

По данным ведомства, они причастны к вербовке местных жителей в состав террористических структур и к пропаганде терроризма. У задержанных изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. 

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, что с начала года в России предотвратили 17 террористических атак.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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