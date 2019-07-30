На территории России с начала года предотвращено 17 терактов

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Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман на коллегии ведомства по итогам работы в первой половине 2019 года заявил о предотвращении на территории страны 17 попыток совершения терактов.
На территории России с начала года предотвращено 17 терактов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Сохраняется опасность создания очагов террористической активности в регионах страны. Подтверждением этому является количество предотвращённых правоохранительными органами террористических актов. В минувшем полугодии таких попыток (совершения терактов. — RT) было предпринято 17», — сказал он.

Ранее в Ростовской области была пресечена деятельность ячейки террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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