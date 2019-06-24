В ФСБ заявили о выявлении более 50 членов ИГ в ЮФО с середины 2018 года
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«За последний год органами безопасности на территории округа выявлено более 50 участников международной террористической организации «Исламское государство» — установлены 57 членов и пособников ИГ», — сказал он.
Ранее в СК сообщали о масштабных обысках по делу о финансировании «Исламского государства»*.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.