В ФСБ заявили о выявлении более 50 членов ИГ в ЮФО с середины 2018 года

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Начальник управления ФСБ России по Ростовской области, председатель совета начальников органов безопасности в ЮФО Олег Южаков заявил, что сотрудники спецслужбы выявили более 50 членов террористической группировки «Исламское государство»* в Южном федеральном округе с середины прошлого года.
В ФСБ заявили о выявлении более 50 членов ИГ в ЮФО с середины 2018 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«За последний год органами безопасности на территории округа выявлено более 50 участников международной террористической организации «Исламское государство» — установлены 57 членов и пособников ИГ», — сказал он.

Ранее в СК сообщали о масштабных обысках по делу о финансировании «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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