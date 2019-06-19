В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

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Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
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Как отмечается, мероприятия прошли в Москве, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Астраханской области, Ставропольском крае и Республике Дагестан.

Следствие установило, что с 2014 по 2017 год члены ИГ, граждане России, находясь на территории Сирии, организовали финансирование этой организации. С этой целью они привлекли жителей Дагестана, организовавших в ряде регионов сбор денег через платёжные системы и банковские карты, а также доставку средств на подконтрольную боевикам территорию САР.

В итоге указанные лица собрали не менее 8 млн рублей от более чем 200 лиц из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов, проинформировали в СК.

В ходе следственных действий в Московском регионе задержаны два человека, следствие планирует ходатайствовать об их заключении под стражу.

Ранее в Забайкалье задержали сторонника ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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