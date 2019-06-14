В Забайкальском крае задержали сторонника ИГ

Короткая ссылка
Сотрудники ФСБ задержали в Забайкальском крае сторонника террористической организации «Исламское государство»*, который приехал в Читу для незаконной покупки оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ.

«Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, 23-летний мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете. Также он планировал выехать в Сирию для вступления в ИГ и участия в террористической деятельности.

В настоящее время органами безопасности проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В мае троих мужчин задержали в Твери за финансирование ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить