В Забайкальском крае задержали сторонника ИГ
«Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, 23-летний мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете. Также он планировал выехать в Сирию для вступления в ИГ и участия в террористической деятельности.
В настоящее время органами безопасности проводятся следственно-оперативные мероприятия.
В мае троих мужчин задержали в Твери за финансирование ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.