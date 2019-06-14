В Забайкальском крае задержали сторонника ИГ

Сотрудники ФСБ задержали в Забайкальском крае сторонника террористической организации «Исламское государство»*, который приехал в Читу для незаконной покупки оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ.

«Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, 23-летний мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете. Также он планировал выехать в Сирию для вступления в ИГ и участия в террористической деятельности.

В настоящее время органами безопасности проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В мае троих мужчин задержали в Твери за финансирование ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.