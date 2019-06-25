В Казани провели антитеррористические учения

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В Казани прошли учения Национального антитеррористического комитета, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Татарстану.
В Казани провели антитеррористические учения
  • РИА Новости

По сценарию, условные террористы захватили склад вооружения Казанского танкового училища, взяли сотрудников в заложники и организовали взрыв. В дальнейшем они выдвинули ряд требований.

«С учётом отказа преступников от переговоров они были обезврежены, заложники освобождены, последствия теракта ликвидированы», — уточнили в пресс-службе.

Главной целью занятий была отработка взаимодействия оперативного штаба НАК с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти, специальными и экстренными службами, другими ведомствами.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошли антитеррористические учения с участием сил МВД, Росгвардии и ФСБ.

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