В Казани провели антитеррористические учения

В Казани прошли учения Национального антитеррористического комитета, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Татарстану.

По сценарию, условные террористы захватили склад вооружения Казанского танкового училища, взяли сотрудников в заложники и организовали взрыв. В дальнейшем они выдвинули ряд требований.

«С учётом отказа преступников от переговоров они были обезврежены, заложники освобождены, последствия теракта ликвидированы», — уточнили в пресс-службе.

Главной целью занятий была отработка взаимодействия оперативного штаба НАК с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти, специальными и экстренными службами, другими ведомствами.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошли антитеррористические учения с участием сил МВД, Росгвардии и ФСБ.