В четырёх российских городах предотвратили теракты

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В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных городах России, среди которых Воронеж и Владимир. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В четырёх российских городах предотвратили теракты
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«За восемь месяцев текущего года предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже», — цитирует РИА Новости Патрушева.

Ранее стало известно, что ФСБ и МВД предотвратили в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*. 

Как заявляли в Генпрокуратуре России, в первой половине 2019 года было предотвращено 17 попыток совершения терактов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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