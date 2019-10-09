В СК рассказали о спонсировавшей ИГ организации в России

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Следственный комитет России заявил, что 25-летний уроженец Кабардино-Балкарии и его сестра были организаторами «благотворительной организации» из сторонников террористической организации «Исламское государство»*, перечисливших в Сирию более 6 млн рублей.
В СК рассказали о спонсировавшей ИГ организации в России
  • © Кадр: видео ФСБ

«В ходе предварительного следствия задержаны два человека — 25-летний мужчина, которому предъявлено обвинение, и его 30-летняя сестра», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в девяти регионах России была пресечена деятельность российских граждан, которые организовали через интернет и Telegram «финансирование деятельности» запрещённых в России международных террористических организаций, в том числе ИГ.

Как указывается, ими была создана группа в мессенджере, в которую приглашали всех заинтересованных лиц, согласившихся финансировать запрещённую организацию.

Ранее ФСБ заявила о пресечении на территории девяти субъектов России деятельности фонда, который под видом благотворительности отослал более 6 млн рублей в Сирию на спонсирование ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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