С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов

С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

«Открывая заседание комитета, Бортников сообщил о предотвращении в текущем году 15 преступлений террористической направленности и ликвидации 30 террористических ячеек, участники которых готовились к совершению преступлений в местах массового пребывания людей, на объектах религиозных организаций, а также намеревались совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов», — цитирует РИА Новости НАК.

В сентябре стало известно, что в 17 регионах России в 2019 году сотрудники ФСБ и МВД России выявили законспирированные ячейки террористов.

Деятельность ячеек пресечена на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краёв, Москвы, а также Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, ХМАО и ЯНАО.