Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане

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В Дагестане задержан сторонник террористической группировки «Исламское государство»*, который занимался подготовкой теракта на территории республики.
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
  • © Национальный антитеррористический комитет

Об этом, как информирует РИА Новости, говорится в сообщении Национального антитеррористического центра.

«При попытке изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России 2000 года рождения», — отметили в ведомстве.

В НАК заявили, что задержанный намеревался «осуществить террористический акт в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти».

Ранее сообщалось, что в 17 регионах России в 2019 году сотрудники ФСБ и МВД России выявили законспирированные ячейки террористов.

Отмечается, что деятельность ячеек пресечена на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краёв, Москвы, а также Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, ХМАО и ЯНАО.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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