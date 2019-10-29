Число террористических преступлений в России выросло на 3,1%

Число преступлений террористической направленности выросло за девять месяцев на 3,1%. Об этом информирует Генеральная прокуратура России.

«Возросло на 3,1% (с 1341 до 1382) количество преступлений террористического характера», — говорится в сообщении​​​.

При этом количество преступлений экстремистской направленности сократилось «на 61% (c 1165 до 454)».

Ранее секретарь СБ России Николай Патрушев сообщил о предотвращении четырёх преступлений террористической направленности в Сибири в 2019 году, отметив, что ни одного теракта в регионе допущено не было.

16 октября директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в России с начала 2019 года удалось предотвратить 39 терактов, были ликвидированы 32 террориста.