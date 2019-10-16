В России с начала года предотвращено 39 терактов

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в России с начала 2019 года удалось предотвратить 39 терактов, были ликвидированы 32 террориста.

«В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности», — цитирует РИА Новости Бортникова.

Он также сообщил, что ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах страны.

Ранее Бортников сообщал, что с начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек.