В Сибири предотвратили 4 преступления террористической направленности

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Четыре преступления террористической направленности предотвращено в Сибири в 2019 году, ни одного теракта в регионе допущено не было. Об этом заявил секретарь СБ России Николай Патрушев.
В Сибири предотвратили 4 преступления террористической направленности
  • РИА Новости

«Не допущено случаев совершения террористических актов, предотвращено четыре преступления террористической направленности», — цитирует ТАСС Патрушева.

По его словам, в Сибирском федеральном округе выросло число объектов топливно-энергетического комплекса, антитеррористическая защищенность которых полностью соответствует требованиям.

При этом он отметил что их доля в общем количестве объектов ТЭК пока остаётся невысокой.

В начале октября Патрушев сообщил, что в 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, в том числе в Воронеже и Владимире. 

Как отмечали в ФСБ, в России с начала года удалось предотвратить 39 терактов

Подробнее — в материале RT.

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