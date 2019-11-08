По делу о финансировании ИГ задержаны две жительницы Дагестана

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что задержанными членами ячейки финансистов террористической организации «Исламское государство»* стали 24-летняя и 33-летняя жительницы Дагестана.
По делу о финансировании ИГ задержаны две жительницы Дагестана
  • РИА Новости

По предварительным данным, они участвовали в сборе более 10 млн рублей для боевиков.

По месту их проживания обнаружены банковские карты, через которые сирийским боевикам были переведены 239 тыс. и 151 тыс. рублей, технические средства передачи информации, важные для следствия документы.

«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Петренко.

По данным следствия, подозреваемые согласились оказать поддержку в сборе средств для террористов после знакомства через интернет с находящимся в международном розыске боевиком.

Ранее в ФСБ России сообщили о задержании в Дагестане членов ячейки финансистов ИГ, которые собрали для боевиков в Сирии не менее 10 млн рублей.

В начале октября стало известно, что в девяти российских регионах была разоблачена «благотворительная организация» сторонников ИГ, перечисливших в Сирию более 6 млн рублей.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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