В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ

В Дагестане задержали членов ячейки финансистов запрещённой террористической организации «Исламское государство»*, которые собрали для боевиков в Сирии не менее 10 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ФСБ России.

«По заданию эмиссаров члены законспирированной ячейки… организовали ресурсное обеспечение деятельности международной террористической организации, для чего ими было собрано не менее 10 млн рублей», — заявили в спецслужбе.

Отмечается, что задержаны два участника преступной группы, которые, по данным следствия, переводили деньги боевикам в Сирию через платёжные системы и банковские карты. Во время обысков у задержанных были изъяты средства коммуникации, платёжки и чеки. Также у них взяли показания.

В спецоперации участвовали сотрудники ФСБ, СК, МВД и Росфинмониторинга. Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Ранее ФСБ заявила о пресечении на территории девяти субъектов России деятельности фонда, который под видом благотворительности отослал более 6 млн рублей в Сирию на спонсирование ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.