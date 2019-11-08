В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ

Короткая ссылка
RT
В Дагестане задержали членов ячейки финансистов запрещённой террористической организации «Исламское государство»*, которые собрали для боевиков в Сирии не менее 10 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ФСБ России. 
В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ
  • РИА Новости
  • © ФСБ РФ

«По заданию эмиссаров члены законспирированной ячейки… организовали ресурсное обеспечение деятельности международной террористической организации, для чего ими было собрано не менее 10 млн рублей», — заявили в спецслужбе.

Отмечается, что задержаны два участника преступной группы, которые, по данным следствия, переводили деньги боевикам в Сирию через платёжные системы и банковские карты. Во время обысков у задержанных были изъяты средства коммуникации, платёжки и чеки. Также у них взяли показания.

В спецоперации участвовали сотрудники ФСБ, СК, МВД и Росфинмониторинга. Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Ранее ФСБ заявила о пресечении на территории девяти субъектов России деятельности фонда, который под видом благотворительности отослал более 6 млн рублей в Сирию на спонсирование ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить