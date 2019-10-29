Вербовщика ИГ приговорили к 12 годам колонии в Москве

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В Москве суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима вербовщика запрещённой террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Москве. 
Вербовщика ИГ приговорили к 12 годам колонии в Москве
  • © ФСБ РФ
  • РИА Новости

Отмечается, что приговор вступил в законную силу ещё 20 августа.

«Суд признал Рахматшоева виновным по статьям «Содействие и организация деятельности террористической организации» и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заявили в ФСБ.

Суд установил, что обвиняемый оправдывал деятельность террористов и показывал пропагандистские ролики ИГ. Также, по данным суда, он заявлял о планах уехать в Сирию для участия в боевых действиях.

Ранее в России разоблачили «благотворительную организацию» сторонников ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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