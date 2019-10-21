ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
- РИА Новости
С документом ознакомился РБК. Его подлинность подтвердили два источника, знакомые с ходом обсуждения.
«Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ (противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. — RT) в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки», — сообщила пресс-служба ЦБ.
Отмечается, что участники финансового рынка в основном добиваются послаблений в вопросах идентификации клиентов и запроса документов.
Ранее сообщалось, что правительство России подготовило законопроект, в соответствии с которым банки будут обязаны проверять телефонные номера клиентов. Данную инициативу рассмотрят во втором чтении в ноябре.
Предполагается, что такая инициатива поможет избавить россиян от звонков коллекторов и не позволит украсть денежные средства с помощью некоторых средств социальной инженерии.
Здесь имеются в виду случаи мошенничества, когда злоумышленник звонит в банк под видом клиента и называет его паспортные данные.
Изначально предполагалось, что расходы возьмут на себя операторы связи. Теперь же за создание системы идентификации абонентов по номеру телефона обяжут платить банки.