ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

С документом ознакомился РБК. Его подлинность подтвердили два источника, знакомые с ходом обсуждения.

«Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ (противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. — RT) в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки», — сообщила пресс-служба ЦБ.

Отмечается, что участники финансового рынка в основном добиваются послаблений в вопросах идентификации клиентов и запроса документов.

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило законопроект, в соответствии с которым банки будут обязаны проверять телефонные номера клиентов. Данную инициативу рассмотрят во втором чтении в ноябре.

Предполагается, что такая инициатива поможет избавить россиян от звонков коллекторов и не позволит украсть денежные средства с помощью некоторых средств социальной инженерии.

Здесь имеются в виду случаи мошенничества, когда злоумышленник звонит в банк под видом клиента и называет его паспортные данные.

Изначально предполагалось, что расходы возьмут на себя операторы связи. Теперь же за создание системы идентификации абонентов по номеру телефона обяжут платить банки.