Правительство может обязать банки проверять клиента по номеру телефона

Правительство России подготовило законопроект, в соответствии с которым банки будут обязаны проверять телефонные номера клиентов. Данную инициативу рассмотрят во втором чтении в ноябре.

Предполагается, что такая инициатива поможет избавить россиян от звонков коллекторов и не позволит украсть денежные средства с помощью некоторых средств социальной инженерии.

Здесь имеются в виду случаи мошенничества, когда злоумышленник звонит в банк под видом клиента и называет его паспортные данные.

Изначально предполагалось, что расходы возьмут на себя операторы связи. Теперь же за создание системы идентификации абонентов по номеру телефона обяжут платить банки.

«Некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла участвовать в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему», — сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее «Известия» сообщили, что на территории России в сентябре изъяли 4,8 тыс. нелегальных сим-карт.