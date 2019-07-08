Роскомнадзор изъял почти 33 тысячи сим-карт из незаконной продажи с начала года

Роскомнадзор изъял более 32,8 тыс. сим-карт операторов мобильной связи в первые шесть месяцев 2019 года, сообщают «Известия».

Об этом заявили в ведомстве, подводя итоги совместной работы с МВД.

Проведено 1061 контрольное мероприятие по пресечению незаконных продаж сим-карт. Чаще всего рейды проводились в Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Из почти 33 тыс. изъятых сим-карт 14,7 тыс. принадлежали «ВымпелКому», 9,7 тыс. — МТС, 3,5 тыс. — «МегаФону», ещё 3,5 тыс. — «Т2 Мобайл», 1,4 тыс. — другим операторам.

В отношении нарушителей оформлено 409 протоколов об административных правонарушениях.

В апреле в Минкомсвязи оценили возможность внедрения технологии встроенных сим-карт.