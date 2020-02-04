В странах ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег

В странах Евразийского экономического союза — России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии — вступили в силу новые правила провоза физическими лицами денег через границу.

Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Физические лица при пересечении границы должны будут декларировать деньги, если их сумма превышает $100 тыс., а также подтверждать их происхождение.

Отмечается, что это требование также касается чеков, векселей и неименных ценных бумаг, которые можно обналичить.

Для подтверждения происхождения денежных средств гражданам нужно будет предоставить банковские документы либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правых сделок.

Евразийская экономическая комиссия одобрила введение новых правил в августе 2019 года. Целью изменений является борьба с перемещением средств, которая может использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.

В ноябре 2019 года глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что в Евразийском экономическом союзе не обсуждается переход на наднациональную валюту.