В странах ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег
- РИА Новости
Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.
Физические лица при пересечении границы должны будут декларировать деньги, если их сумма превышает $100 тыс., а также подтверждать их происхождение.
Отмечается, что это требование также касается чеков, векселей и неименных ценных бумаг, которые можно обналичить.
Для подтверждения происхождения денежных средств гражданам нужно будет предоставить банковские документы либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правых сделок.
Евразийская экономическая комиссия одобрила введение новых правил в августе 2019 года. Целью изменений является борьба с перемещением средств, которая может использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.
В ноябре 2019 года глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что в Евразийском экономическом союзе не обсуждается переход на наднациональную валюту.