В странах ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег

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В странах Евразийского экономического союза — России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии — вступили в силу новые правила провоза физическими лицами денег через границу.
В странах ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег
  • РИА Новости

Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Физические лица при пересечении границы должны будут декларировать деньги, если их сумма превышает $100 тыс., а также подтверждать их происхождение.

Отмечается, что это требование также касается чеков, векселей и неименных ценных бумаг, которые можно обналичить. 

Для подтверждения происхождения денежных средств гражданам нужно будет предоставить банковские документы либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правых сделок.

Евразийская экономическая комиссия одобрила введение новых правил в августе 2019 года. Целью изменений является борьба с перемещением средств, которая может использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.

В ноябре 2019 года глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что в Евразийском экономическом союзе не обсуждается переход на наднациональную валюту.

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