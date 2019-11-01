Каллаур: в ЕАЭС не будут переходить на наднациональную валюту
- РИА Новости
«Ещё раз подчеркну, что для такого рода высказываний (о переходе на российский рубль или иную наднациональную валюту) никаких оснований нет. Мы вчера рассматривали вопрос в рамках ЕАЭС о реализации уже принятой главами государств концепции формирования общего финансового рынка. Речь не идёт о каких-то наднациональных валютах», — приводит БЕЛТА слова Каллаура.
1 ноября Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции — с целями, близкими российскому Центробанку.
Ранее сообщалось, что первый заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Турчин и вице-премьер России Максим Акимов на переговорах в Москве сняли ряд разногласий, затрагивавших программу по углублению интеграции в Союзном государстве.