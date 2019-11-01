Каллаур: в ЕАЭС не будут переходить на наднациональную валюту

Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что в Евразийском экономическом союзе не обсуждается переход на наднациональную валюту.

«Ещё раз подчеркну, что для такого рода высказываний (о переходе на российский рубль или иную наднациональную валюту) никаких оснований нет. Мы вчера рассматривали вопрос в рамках ЕАЭС о реализации уже принятой главами государств концепции формирования общего финансового рынка. Речь не идёт о каких-то наднациональных валютах», — приводит БЕЛТА слова Каллаура.

1 ноября Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции — с целями, близкими российскому Центробанку.

Ранее сообщалось, что первый заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Турчин и вице-премьер России Максим Акимов на переговорах в Москве сняли ряд разногласий, затрагивавших программу по углублению интеграции в Союзном государстве.