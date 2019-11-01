Белоруссия унифицирует с Россией таргетирование инфляции
- Reuters
«Мы принципиально договорились (с ЦБ России) о гармонизации денежно-кредитных политик по отдельным вопросам... и в Беларуси, и в России должен быть один режим монетарной политики — таргетирование инфляции», — приводит РИА Новости слова Каллаура.
Он отметил, что в России этот режим уже действует, а в Белоруссии его ещё предстоит ввести.
По словам главы белорусского Нацбанка, он может заработать с 1 января 2021 года.
«Обменные курсы национальных валют должны быть плавающие. Ценовая стабильность будет для нас и Центробанка России ключевым вопросом, цели по инфляции должны быть где-то близки», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что первый заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Турчин и вице-премьер России Максим Акимов на переговорах в Москве сняли ряд разногласий, затрагивавших программу по углублению интеграции в Союзном государстве.