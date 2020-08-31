Путин провёл телефонный разговор с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим киргизским коллегой Соорнбаем Жээнбековым.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе киргизской стороны.

«Особое внимание уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Сооронбай Жээнбеков выразил признательность российской стороне за своевременную и эффективную помощь в преодолении последствий пандемии», — отмечается на сайте.

16 августа заместитель министра здравоохранения Киргизии Мадамин Каратаев заявил о готовности республики закупать российскую вакцину от коронавируса.