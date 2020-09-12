Отец пятерых детей из Краснодарского края не может восстановить российский паспорт

Уроженец Киргизской ССР 31-летний Дамирбек Дехканов переехал в Россию вместе с родителями ещё в детстве. Получил гражданство РФ, отслужил в российских вооружённых силах и только через три года узнал, что его паспорт был недействительным. Миграционная служба аннулировала документ по решению суда, который пришёл к выводу, что Дехканов не проживал по адресу миграционного учёта, указанному в заявлении о приёме в гражданство. Повестки в суд он не получал, поэтому решение не оспорил. Мужчина пытается восстановить документы, но получить необходимые справки ему не удаётся. При этом на его попечении находятся жена и пятеро несовершеннолетних детей, но устроиться на работу без паспорта он не может. После запроса RT в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что проведут Дехканову процедуру установления личности для дальнейшего оформления документов.

© Фото из личного архива Дамирбека Дехканова

Дамирбек Дехканов родился в городе Таш-Кумыр Ошской области Киргизской ССР. В возрасте 11 лет он вместе с родителями переехал в Россию, в город Омск. Окончил одну из местных школ.

В 2009 году Дамирбек оформил паспорт Киргизии, а через год подал документы на гражданство в упрощённом порядке. К этому моменту его родители уже стали гражданами России.

Дехканов был принят в гражданство РФ решением управления Федеральной миграционной службы России (УФМС) по Омской области в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 1 Соглашения между Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, Республикой Беларусь и РФ об упрощённом порядке приобретения гражданства.

Однако через год решением Куйбышевского районного суда города Омска было удовлетворено заявление УФМС по Омской области об установлении факта сообщения заведомо ложных сведений.

Проверкой было установлено, что Дехканов не проживал по адресу миграционного учёта, указанному в заявлении о приёме в гражданство, поэтому у него аннулировали паспорт.

Повестки в суд он не получал, так как жил по другому адресу. Соответственно, решение не оспорил.

Служил по недействительному паспорту

Айгуль Дехканова, мать Дамирбека, рассказывает RT, что на момент подачи документов на гражданство сын имел временную регистрацию у родственников, поэтому указал именно её. При этом фактически проживал в другом месте.

Несмотря на то что УФМС аннулировало паспорт Дамирбека, в мае 2012 года он был призван в российские вооружённые силы и отслужил на Дальнем Востоке.

По этому же паспорту ему одобрили кредит в банке. Лишь в 2013 году, когда Дехканов хотел получить денежный перевод от родителей, он узнал от сотрудников банка, что паспорт аннулирован.

По словам Айгуль, когда её сын обратился со своей проблемой в миграционную службу и показал военный билет, полученный уже после аннулирования паспорта, там не знали, что делать.

«В ФМС попытались замять эту историю, потому что не знали, что делать: как человек без гражданства мог служить в российской армии? — вспоминает женщина. — В итоге ничем не помогли. Конечно, это наша ошибка, мы не знали, что при подаче документов надо было указывать место фактического проживания, но ведь никаких преступлений сын не совершал. Неужели теперь ему не могут восстановить российское гражданство?»

Вся семья Дамирбека — граждане РФ. В том числе его жена, которая сейчас в декрете, и пятеро несовершеннолетних детей.

© Фото из личного архива Дамирбека Дехканова

Справка, которую не дают

В июле 2020 года Дехканов обратился в управление МВД по Омской области. Там у него изъяли российский паспорт и разъяснили, что необходимо заново пройти процедуру оформления гражданства.

Для этого нужно прежде всего получить справку о наличии или отсутствии у него гражданства Кыргызстана.

«Без справки, сказали, ничего не получится: «Как принесёте справку, напишите заявление на вид на жительство (ВНЖ). Через два месяца его получите и подадите документы на паспорт», — рассказывает Айгуль. — Я сходила в консульство, чтобы уточнить, как получить эту справку. Мне там сказали, что такую справку нам ни в одном консульстве не выдадут, так как в июле был указ президента РФ о том, что гражданство можно получать без отказа от имеющегося».

Киргизский паспорт Дехканова был просрочен в 2016 году. Его мать отмечает, что переоформить документ он уже не мог, так как это грозило депортацией.

«Последний раз сын ездил в Кыргызстан в 2002 году, — объясняет Айгуль. — После того как он узнал, что паспорт аннулировали, поехать туда и оформить новый документ он боялся. Его предупредили, что он длительное время находился на территории России с недействительным документом и это могло послужить поводом запретить ему пожизненно въезд в Россию. У него тут вся семья живёт. Как он там останется? Кто будет кормить его детей?»

При этом в просроченном паспорте Дехканова есть печать, что он выехал в Россию на постоянное место жительства.

«Мне казалось, что этой печати было бы достаточно, но, видимо, нет», — говорит мать мужчины.

По словам Айгуль, представители киргизской диаспоры в Москве ей пояснили, что сейчас из-за закрытия границы во время пандемии коронавируса в посольстве большие очереди из желающих попасть на приём.

«Там сказали, что посольство не сможет помочь, так как паспорт у сына был давно просрочен и восстановить его будет сложно. Я не знаю, если честно, к кому теперь обращаться, куда ехать и что нам делать. Граница закрыта. По доверенности можно было бы, наверное, получить справку в Кыргызстане, но у него паспорта нет, чтобы её сделать. Нужна такая бумажка, которую нигде не достать. Чисто по-человечески сейчас он оказался в безвыходной ситуации. Помогите нам, пожалуйста. Раньше хоть паспорт был на руках. Работал по нему. Пять детей кормил. А теперь вообще ничего нет», — плачет женщина.

Процедура установления личности

RT направил запрос в МИД Киргизии с просьбой посодействовать Дехканову в получении документа, однако ответ оперативно получить не удалось.

В МВД России сообщили, что Дехканов имеет право обратиться с заявлением о приёме в гражданство в упрощённом порядке, так как его родители являются гражданами РФ. При подаче заявления о выдаче ВНЖ иностранный гражданин должен иметь документ, удостоверяющий личность, срок действия которого не может быть менее срока предоставления государственной услуги.

«Как следует из обращения, гражданин не имеет действительного документа. Однако данный факт не свидетельствует об отсутствии у него гражданства иного государства. ГУ МВД России по Краснодарскому краю будут проведены мероприятия по установлению его личности в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В случае подтверждения наличия гражданства иностранного государства ему будет выдана справка для следования в соответствующее консульское учреждение с целью получения документа, удостоверяющего личность, в ином случае принято заявление о выдаче вида на жительство лица без гражданства», — пояснили RT в ведомстве.