«Процесс определения границы затянулся»: удастся ли Таджикистану и Киргизии урегулировать давний территориальный спор

Киргизия готова поменяться участками приграничных территорий с Таджикистаном. Об этом заявил киргизский президент Сооронбай Жээнбеков. По его мнению, таким образом получится разрешить давний территориальный спор между двумя соседними странами, вызванный тем, что в советское время административная граница Таджикской и Киргизской ССР была нечётко определена. Эксперты обращают внимание на то, что у всех государств Средней Азии есть схожие проблемы. Они полагают: если Таджикистан и Киргизия не смогут определить свои госграницы, им потребуется помощь посредника. По мнению аналитиков, в этой роли может выступить Шанхайская организация сотрудничества, в рамках которой успешно решались подобные вопросы, или Россия, пользующаяся доверием как Таджикистана, так и Киргизии.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности поменяться территориями с Таджикистаном. Этот обмен положит конец затяжному спору с соседней страной относительно принадлежности тысяч километров приграничных земель, считает киргизский лидер.

«Наша позиция четкая: мы готовы обсуждать, готовы на обмен. Но решать надо на основании фактов. Переговоры продвигаются, хоть и малыми шагами», — сказал Жээнбеков на пресс-конференции в Бишкеке 25 декабря, отвечая на вопрос об отношениях с Таджикистаном.

Какие именно участки будут обменены, он не уточнил. Однако киргизский президент назвал «очень сложным» и «очень деликатным» вопрос о делимитации границ двух стран. Он подчеркнул, что процесс урегулирования территориальных споров Душанбе и Бишкека проходит непросто и далёк от завершения. Поэтому Жээнбеков призвал журналистов не нагнетать обстановку и не давать волю эмоциям при освещении тем, связанных с положением на киргизско-таджикской границе.

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Обе страны неоднократно пытались поставить точку в вопросе о принадлежности пограничных территорий. С 2002 года действует межгосударственная комиссия по делимитации и демаркации границы Таджикистана и Киргизии. Но её работа продвигается крайне медленно.

В 2016 году первый вице-премьер Киргизии Аалы Карашев заявлял, что за все годы переговоров стороны нашли компромисс, касающийся только 519,9 км спорной территории. На момент распада СССР был не размечен 971 км киргизско-таджикской границы — насчитывалось более 70 спорных участков.

В июле этого года Жээнбеков и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече в киргизском городе Чолпон-Ата договорились ускорить процесс демаркации и делимитации границы. Решено было действовать по принципу «от простого к сложному»: сначала искать общий язык по вопросам, где позиции сторон в наибольшей степени совпадают, потом переходить к самым сложным вопросам.

Советское наследие

Эксперты отмечают, что территориальные споры Таджикистана и Киргизии стали следствием особенности административного устройства Советского Союза.

Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков

РИА Новости

© Алексей Дружинин

«В СССР границы союзных республик нарезались исходя из интересов народного хозяйства, а не местных жителей. Бывало так, что кишлак, населённый, например, таджиками приписывали к Таджикской ССР. А луг, на котором местные жители пасли свой скот, ни к одной республике не приписывали, потому что кишлак для народного хозяйства важен, а луг — нет. Пока существовал СССР такая ситуация и местных жителей не волновала. И киргизы, и таджики были гражданами одного государства, и поэтому могли свободно перемещаться по всей его территории. Когда Таджикистан и Киргизия стали независимыми, возникли вопросы, кто чем имеет право пользоваться», — пояснил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Отсутствие чёткой линии границы между двумя государствами то и дело приводит к инцидентам. В этом году споры между жителями сопредельных территорий Киргизии и Таджикистана особенно сильно обострились. На пресс-конференции Жээнбеков признался, что каждый день интересуется, какова ситуация в пограничных районах Баткентской области. Этот регион Киргизии граничит с Таджикистаном и именно на него приходится наибольшее количество приграничных инцидентов.

Несмотря на желание обеих сторон продолжать переговоры по данному вопросу, страны по-разному смотрят на то, по какой линии должна проходить граница. Территориальные споры возникают в районе Ферганской долины, где сходятся границы Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Так, Таджикистан предлагает ориентироваться на карты и документы 1924—1927 годов, в то время как Кыргызстан предлагает руководствоваться картами 1958—1959 и 1989 годов. Помимо этого между двумя республиками существует проблема анклавов и эксклавов.

Директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов в комментарии RT обратил внимание на то, что проблема отсутствия чётких государственных границ актуальна для всех государств бывшей советской Средней Азии. Они, с разной степенью успешности, пытаются её решить с 1991 года.

«Только Казахстан полностью завершил делимитацию своих границ. Однако следует заметить, что это государство — экономический лидер региона, здесь всегда существовала стабильная власть. В Киргизии и Таджикистане ситуация была иной. Поэтому там процесс определения границы так затянулся», — сказал Солозобов.

Он напомнил, что власть в Киргизии несколько раз менялась насильственным путём, а Таджикистан в начале девяностых пережил кровавую гражданскую войну. Кроме того, делимитация границы стоит немалых денег. А Таджикистан и Киргизия — государства небогатые. Позволить себе масштабные траты они могут не всегда.

Внешний модератор

Кыргызстан и Таджикистан активно продолжают сотрудничать как на двустороннем уровне, так и на полях международных и региональных организаций, таких как СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС. Так, в 2004 году между странами был подписан договор о добрососедских и партнёрских отношениях. Согласно документу, стороны договорились сотрудничать в вопросах укрепления стабильности, спокойствия и осуществления мер доверия в районе кыргызско-таджикской границы.

Как сообщил Сооронбай Жээнбеков, Киргизия уже урегулировала приграничные вопросы с Узбекистаном и Казахстаном, граница с которыми до недавнего времени не была полностью установлена, что даёт надежду на будущее разрешение ситуации с Таджикистаном.

Однако не исключено, что договориться об обмене территорий и делимитации границ самостоятельно власти двух государств опять не смогут. В этом случае, полагают аналитики, потребуется внешнее посредничество.

Киргизска на пастбище

Reuters

© Vladimir Pirogov

По мнению Солозобова, эту функцию на себя может взять Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В неё входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

«Эта организация, собственно, была и создана для делимитации границ в Центральной Азии. Но прежде всего это касалось китайской границы с бывшими советскими республиками. В итоге при активном участии России и Китая удалось завершить процесс делимитации бывшей государственной границы СССР. Однако границы бывших советских республик друг с другом остались на совести местных властей», — сказал Солозобов.

Жарихин, в свою очередь, полагает, что в роли посредника, весьма вероятно, выступит не ШОС, а Россия.

«У нашей страны есть самые тесные связи и с Таджикистаном, и с Киргизией. России доверяют и в Душанбе, и в Бишкеке. Значит, если им потребуются посредник, то они, скорее всего, обратятся к Москве», — считает он.

Солозобов отмечает, что Россия заинтересована в решении вопроса о границах среднеазиатских государств. Ведь в случае нестабильности в регионе Москва вряд ли может позволить себе остаться в стороне. Неопределённость границ является сильным дестабилизирующим фактором, постоянно обостряющим отношения между государствами Средней Азии, отмечает эксперт.

«Проблема назрела, она давно существует. Мы должны сделать всё, чтобы она была решена мирным путём и не привела к дестабилизации обстановки в регионе. У нас нет другого инструмента политического реагирования на угрозы и вызовы внутри постсоветского пространства, кроме посредничества и помощи при решении спорных вопросов между государствами бывшего СССР», — заключает Солозобов.