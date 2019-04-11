«Забвение прав и свобод»: в МИД прокомментировали ситуацию с отставкой директора таджикистанской службы «Радио Свобода»

Отставка директора программ «Радио Свобода» по Центральной Азии и руководителя таджикистанской службы организации — это «просто забвение прав и свобод». Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что руководству «Радио Свобода» стоит провести исследование материалов своей русской службы, если они хотят искоренить ангажированность и непрофессионализм. Отставка двух медиаменеджеров последовала после того, как целый ряд учёных и экспертов обвинили таджикистанскую службу «Радио Свобода» в сотрудничестве с властями страны и несоответствии демократическим ценностям.

Ситуация вокруг «Радио Озоди» — таджикистанской службы международной некоммерческой радиовещательной организации «Радио Свобода» (RFE/RL)* — напоминает анекдот. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это анекдот, хотя я понимаю, что для участников этой драмы это действительно события не смешные и не весёлые, потому что здесь уже говорить о каком-то нарушении прав и свобод сложно. Мне кажется, это просто их забвение», — сказала Захарова.

Напомним, 2 апреля на сайте «Радио Свобода» появился материал, в котором говорится, что в отставку ушли директор программ RFE/RL по Центральной Азии Аббас Джавади и руководитель «Радио Озоди» Соджида Джахфарова, занимавшая свой пост с 2009 года. Причины такого решения медиаменеджеров не приводятся.

Однако отставки могли стать следствием проверки, которую RFE/RL провела в связи с многочисленными обвинениями в непрофессионализме, проправительственной позиции и вмешательстве властей в работу таджикистанской службы «Радио Свобода».

При этом Мария Захарова отметила, что компании следовало бы провести аналогичное исследование деятельности русской службы «Радио Свобода», если руководство компании хочет искоренить ангажированность и непрофессионализм своих сотрудников.

«Я думаю, что результат этого анализа их удивит, поскольку такое количество предвзятого отношения и материалов пропагандистского толка их шокирует. Если уж с кем и разбираться американским руководителям, так это с представительством в Москве. Это крайне ангажированная структура, которая, выражаясь языком американцев, не имеет ничего общего с реальностью и освещает что угодно, но не реальность», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Письмо и проверка

В начале февраля 2019-го 22 учёных и эксперта из различных институтов Америки, Европы и Азии обратились в головной офис RFE/RL в связи с тем, что руководство «Радио Озоди» якобы находится под контролем со стороны таджикистанских властей.

Спустя полтора месяца, 25 марта 2019 года, пресс-служба RFE/RL опубликовала заявление исполняющей обязанности президента организации Дэйзи Синделар. По её словам, в связи с обвинениями в непрофессионализме и вмешательстве властей в работу таджикистанской службы «Радио Свобода» было принято решение провести анализ редакционной политики «Радио Озоди».

Исследование касалось четырёх аспектов: субъективного освещения жизни президента Таджикистана Эмомали Рахмона, публикации хвалебных и неинформативных материалов о президентской семье и высокопоставленных чиновниках, игнорирование западных докладов о правах человека, а также предвзятого освещения деятельности Партии исламского возрождения Таджикистана (эта организация была признана Верховным судом Таджикистана террористической в 2015 году).

«Проверка показала, что во всех четырёх аспектах деятельности таджикистанская служба PFE/RL не соблюдает стандарты организации, и нами уже были приняты необходимые меры для исправления этих недочётов», — говорится в заявлении.

При этом Синделар выразила готовность решить возникшую проблему «транспарентным и всеобъемлющим образом».

Спустя всего день, 26 марта, на сайте Eurasianet.org появилось расследование, основанное в том числе на разговорах с бывшими и действующими сотрудниками «Радио Озоди». В материале говорится, что выпускающие редакторы таджикистанской службы, работающие в Праге, зачастую игнорировали или отказывались от статей с критикой властей Таджикистана.

Также указывается, что деятельностью таджикистанской службы «Радио Свобода» недовольны и в Госдепартаменте США.

«Соединённые Штаты больше не могут рисковать репутацией американской новостной организации, осуществляющей свою деятельность в информационном пространстве, где и так господствуют антиамериканская дезинформация и антидемократические стандарты», — цитируют авторы материала служебную записку Госдепа, предназначенную для внутреннего пользования.

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Eurasianet.org обратилась и в саму «Радио Свобода», однако там отрицали, что сотрудники организации вступали в сговор с таджикистанскими чиновниками или удаляли сюжеты по их просьбе. Однако в RFE/RL заверили, что постараются обеспечить в будущем более всестороннее освещение событий.

Однако принимаемые RFE/RL меры, очевидно, не удовлетворили авторов февральского обращения, и 28 марта они опубликовали на портале openDemocracy открытое письмо. Они выразили сожаление в связи с тем, что в RFE/RL не приняли никаких кадровых решений.

При этом они обратились к американским агентствам, отвечающим за финансирование «Радио Свобода» — комитету по иностранным делам палаты представителей конгресса, Агентству США по глобальным СМИ (USAGM) и в офис генерального инспектора Государственного департамента, с просьбой провести независимое расследование деятельности таджикистанской службы.

По мнению западных экспертов, текущая редакционная политика «Радио Озоди» больше не соответствует «демократическим и плюралистическим ценностям» и подрывает репутацию США своим проправительственным освещением событий.

«Без решительных изменений в редакционном руководстве и политике неясно, почему налогоплательщики США должны продолжать финансировать СМИ, которые бросают вызов американским и демократическим ценностям и помогают авторитарному режиму оправдывать репрессии против своих внутренних конкурентов», — заключается в письме.

Спустя всего четыре дня, 2 апреля, стало известно об отставке директора программ RFE/RL по Центральной Азии Аббаса Джавади и руководителя «Радио Озоди» Соджиды Джахфаровой.