Polygraph Полиграфыч: как «Голос Америки» и «Радио Свобода» обвинили RT в «подлоге»

Сайт Polygraph, так называемая фактчекинговая платформа радиостанций «Радио Свобода»* и «Голос Америки»**, ложно обвинил главного редактора RT Маргариту Симоньян в том, что она в ходе интервью радиостанции «Эхо Москвы» якобы предоставила неверную информацию об онлайн-аудитории телеканала. Однако ирония состоит в том, что горе-фактчекеры, стремясь разоблачить RT, допустили в расчётах фейк. Возможно, из-за элементарного неумения пользоваться аналитическими данными.

Западный истеблишмент не оставляет попыток помешать работе телеканала RT, который угрожает информационной монополии мейнстримовских СМИ. Одно из орудий «свободных» медиа в «добросовестной» конкурентной борьбе — сайт Polygraph, так называемая фактчекинговая платформа, принадлежащая паре иноагентов — радиостанциям «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Стремясь подорвать репутацию RT, портал безосновательно обвинил главного редактора телеканала Маргариту Симоньян в том, что она в ходе интервью радио «Эхо Москвы» якобы предоставила неверную информацию о том, что испаноязычный сайт телеканала RT опережает по популярности своего конкурента BBC Mundo. При этом фактчекеры из Polygraph сослались на аналитические данные SimilarWeb. Однако борцы за правду просчитались и что-то напутали с цифрами. Либо из-за неумения пользоваться инструментом SimilarWeb, либо преднамеренно — чтобы обвинить RT во лжи.

Числовая кривая

Свой поражающий воображение статистический анализ Polygraph начинает с признания того, что сайт RT Arabic опережает по числу посещений веб-версии каналов Al Jazeera и Al Arabiya — 22 млн посещений за последние шесть месяцев против 12 млн и 14 млн соответственно.

Здесь «фактчекеры» из Polygraph допустили первую фактическую ошибку: в скриншотах SimilarWeb, которые они приводят, речь идёт не о сумме посещений за последние шесть месяцев, а о среднем значении за шесть месяцев по состоянию на август 2018 года.

Но факт остаётся фактом: RT Arabic действительно опережает Al Jazeera и Al Arabiya.

РИА Новости

Затем Polygraph ставит под сомнение оценку посещаемости сайтов RT, CNN и BBC на испанском языке. Портал был вынужден согласиться с тем, что испаноязычный RT опережает аналогичный сайт CNN — с 38,7 млн посещений за шесть месяцев против 16 млн. Стоит отметить, что горе-специалисты Polygraph здесь также приняли среднее значение за шесть месяцев за суммарные полугодовые данные.

«Однако цифры выступают против заявления Симоньян касательно сайта BBC на испанском. С 38 млн посещений аудитория RT гораздо ниже, чем у BBC Spanish, у которого за последние шесть месяцев было 413 млн посещений», — говорится в материале Polygraph.

Подлог фактчекеров «Голоса Америки» и «Радио Свобода» очевиден, ведь в приведённом скриншоте сравнивается посещаемость отдельного испаноязычного портала RT с главным сайтом BBC.com, который доступен на 44 языках, включая испанский.

Если проявить смекалку и с помощью аналитики SimilarWeb проверить главный портал BBC.com, то его посещаемость покажет тот же результат, что и якобы отдельная испаноязычная версия — 413,02 млн сессий. При этом речь снова идёт о среднем значении за шесть месяцев (по состоянию на август 2018), а не суммарном, как ошибочно утверждает Polygraph.

Также по теме «Упражнения в демократии»: Симоньян связала прекращение вещания RT в Вашингтоне со статусом иноагента Телеканал RT с 1 апреля прекратит вещание в Вашингтоне. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, это связано с тем, что...

Сайт RT на испанском имеет отдельный поддомен — actualidad.rt.com, а следовательно, его посещаемость замеряется отдельно. Сайт же BBC имеет только субдиректории для версий на разных языках. Для испанской версии это bbc.com/mundo, а значит, его посещаемость отдельно не замеряется.

При этом с помощью SimilarWeb можно увидеть, что в августе этого года доля трафика с главного портала BBC на его испаноязычную версию BBC Mundo с персональных компьютеров составила 0,13%, а с мобильных устройств — 3,88%***. В пересчёте на количество сессий это означает, что у BBC Mundo данный показатель всё-таки гораздо ниже мечтаний фактчекеров из Polygraph: в августе он составил всего 16,5 млн, в то время как у RT на испанском в два раза больше — 38,7 млн.

По просьбе RT ресурс SimilarWeb предоставил нашей редакции таблицу, которая демонстрирует суммарное число сессий за последние шесть месяцев. Из таблицы очевидно, что RT на испанском значительно опережает BBC Mundo.

© RT

Столь явная ошибка портала, который его владельцы позиционируют как инструмент проверки фактов на достоверность, более того — как инструмент для борьбы с фейками, заставляет задуматься о том, не является ли это политически мотивированным вбросом со стороны создателей ресурса — неразлучной пары иностранных агентов «Голос Америки» и «Радио Свобода». Или же это результат непрофессионализма сотрудников Polygraph?

«Эти господа с прекрасными лицами никогда не прекратят свои атаки и никогда не признают, что материалы RT востребованы не только на английском и русском языках, — это одно из самых читаемых СМИ в арабском мире. В испаноязычном мире тоже ценится незашоренный взгляд, неангажированная информация без манипуляции зрителем и слушателем. Это отражается и в цифрах — аудитория растёт. Признавать это «честным пропагандистам» из Polygraph, конечно, больно. Они никогда этого не сделают и будут искать любую возможность обесценить вклад RT в новостную картину мира», — отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

Испанский мотив

Polygraph опубликовал столь мощный образец фактчекинга после того, как на протяжении нескольких месяцев RT en Español обходил по посещаемости испаноязычные сайты всех международных новостных телеканалов, включая BBC, CNN, Euronews, France 24 и латиноамериканский канал TeleSur.

Однако RT на испанском популярен и на других платформах. За последние два года еженедельная телеаудитория RT в Латинской Америке выросла почти в три раза. 18 млн человек смотрят RT каждую неделю в десяти странах региона. На YouTube RT на испанском более чем с 1 млрд просмотров обгоняет все международные новостные телеканалы, вещающие на испанском языке.

По словам политолога Александра Асафова, информационные атаки на RT будут продолжены.

«Честные пропагандисты» Запада не готовы признать, что информационное пространство не принадлежит им как монополистам. Они будут вкладывать средства в различные расследования, предъявлять абсурдные претензии и давить на RT через своих политиков», — заключил Асафов.

В сентябре в ходе слушаний в сенате США сенатор Джин Шахин отметила влияние российских СМИ в Латинской Америке, сославшись на слова главы Южного командования Вооружённых сил США Курта Тидда.

Взгляд изнутри

Попытка очернить RT в глазах зрителей могла быть вызвана и простой профессиональной завистью. Независимая наблюдательная группа BBG Watch неоднократно отмечала, что материалы RT на внутриамериканские темы в соцсетях вызывают больший интерес аудитории, чем контент «Голоса Америки». В частности, это относилось к событиям 2017 года, когда на Флориду обрушился ураган «Ирма».

© Скриншот с сайта bbgwatch.com

«В том, что касается освещения событий, активности в Facebook и взаимодействия с аудиторией, — пишет BBG Watch, — российский канал RT оставляет далеко позади радиокомпанию «Голос Америки» (VOA), которая финансируется из бюджета США (и в 2017 финансовом году получила $221 млн налогоплательщиков). Обошли VOA и все остальные крупные новостные организации, включая BBC».

© Скриншот с сайта bbgwatch.com

Также BBG Watch указала на нерадивость радиостанции «Голос Америки» в освещении столь важной для США темы, как назначение верховного судьи.

«В четверг (27 сентября. — RT) в сенате США выступила Кристин Блейзи Форд — женщина, заявляющая о том, что кандидат в судьи Верховного суда Бретт Кавано в подростковом возрасте пытался её изнасиловать. BBC, немецкая Deutsche Welle (DW) и российский канал RT дали в Facebook онлайн-трансляции этого напряжённого заседания, а «Голос Америки» (VOA), работающий на деньги американских налогоплательщиков, делать этого не стал», — подчёркивается в сообщении BBG Watch.

«Ясно, что VOA сработал хуже, чем BBC, RT и другие, такие как The Hill и The Washington Post, у которых ссылка на трансляцию была прямо в материалах главной страницы», — отмечает BBG Watch.

* «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

** «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

*** SimilarWeb, August 2018