RT на испанском набрал миллиард просмотров на YouTube

RT на испанском преодолел отметку в миллиард просмотров на YouTube, опередив все международные информационные телеканалы, вещающие на испанском языке. По числу просмотров RT en Español обходит испаноязычные версии BBC, CNN, Euronews и латиноамериканский канал TeleSur.

«Миллиард на YouTube — это показатель доверия аудитории и стимул к развитию для всей нашей команды. Мы не только нашли свою нишу на латиноамериканском рынке, но и уверенно держим лидерство среди конкурентов, обгоняя даже тех, кто начал вещать задолго до нас», — сказала руководитель RT на испанском языке Виктория Воронцова.

По числу просмотров RT на испанском более чем в 13 раз опережает BBC Mundo и в 8 раз — CNN en Español. RT en Español также оставил позади Euronews (en español) и латиноамериканский канал TeleSUR, опередив их в пять и четыре раза соответственно.

Одними из наиболее популярных материалов RT стали эксклюзивный прогноз Жозе Моуринью в преддверии Чемпионата мира по футболу в России, видео покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, документальный фильм RT «Попай», а также кадры того, как президент России Владимир Путин вступился за ветерана, которого после парада Победы оттеснил в сторону сотрудник ФСО.

RT на испанском запустил вещание в декабре 2009 года. Это событие было отмечено номинацией престижной британской премии Broadcast Digital Awards в категории «Лучший запуск канала». Согласно исследованию Ipsos, за последние два года еженедельная аудитория RT в Латинской Америке выросла почти в три раза. 18 млн человек смотрят RT каждую неделю в десяти странах региона.

RT en Español стал первым иностранным телеканалом, который начал вещать в гостелесетях Аргентины и Венесуэлы, получив доступ к общенациональным аудиториям. В 2018 году телеканал запустил вещание на одной из крупнейших платформ Мексики Dish. В общей сложности он доступен более чем в 1000 операторов платного телевидения в Испании, странах Латинской Америки и США.