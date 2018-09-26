RT на испанском — №1 среди сайтов международных новостных телеканалов на испанском языке

Число уникальных посетителей онлайн-портала RT en Español в августе достигло рекордной отметки — 10,5 млн. По данным SimilarWeb, испанская версия RT на протяжении нескольких месяцев обходит по посещаемости испаноязычные сайты всех международных новостных телеканалов, включая BBC, CNN, Euronews, France 24 и латиноамериканский канал TeleSur.

«Новый рекорд сайта RT на испанском — результат ежедневной работы всей нашей команды. Мы не только обходим международные каналы, но и на равных конкурируем с местными СМИ. Это высший показатель доверия аудитории», — сказала руководитель RT на испанском языке Виктория Воронцова.

Больше всего сайт испанской версии RT посещают пользователи из Мексики — в этой стране он входит в топ-5 самых популярных новостных ресурсов, опережая многие национальные СМИ. Среди наиболее резонансных тем, которые освещал телеканал, — чемпионат мира по футболу в России, борьба крестьян против крупных горнодобывающих компаний в Мексике, проблема легализации абортов в Аргентине и т. д.

RT на испанском запустил вещание в декабре 2009 года. Это событие было отмечено номинацией на престижную британскую премию Broadcast Digital Awards в категории «Лучший запуск канала». Согласно исследованию Ipsos, за последние два года еженедельная аудитория RT в Латинской Америке выросла почти в три раза. 18 млн человек смотрят RT каждую неделю в десяти странах региона. На YouTube RT en Español более чем с 1 млрд просмотров обгоняет все международные новостные телеканалы, вещающие на испанском языке.