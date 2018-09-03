Как стать иноагентом: RT впервые обнаружил иностранное финансирование «Медузы»

Источники финансирования «Медузы», до этого момента державшиеся в тайне, были обнаружены при внимательном изучении финансовой отчётности издания. В числе грантодателей оппозиционного СМИ оказались две западные организации, которые в своё время являлись партнёрами Джорджа Сороса. Одна из них также финансировала проект участниц Pussy Riot и российские ЛГБТ-сообщества. Сведения о заключённых соглашениях содержатся в финансовой отчётности латвийской фирмы Medusa Project SIA за 2017 год. С документами ознакомился RT. По мнению депутатов Госдумы, на основании этих документов «Медуза» может быть признана иностранным агентом. В свою очередь, у независимых аудиторов вызывает серьёзные сомнения будущее работы компании.

Интернет-издание «Медуза», основанное бывшим главредом Lenta.ru Галиной Тимченко, получало гранты на свою деятельность от двух западных организаций — OAK Foundation и правительственного агентства SIDA. Сведения о заключении соответствующих договоров содержатся в финансовой отчётности фирмы Medusa Project SIA за 2017 год.

«Средства, выделенные в 2017 году по указанным грантам, частично освоены и отнесены к доходам компании в отчётном году», — говорится в документах, с которыми ознакомился RT. Однако размеры полученных «Медузой» грантов в отчётности обозначены не были.

Партнёры Джорджа Сороса





Грантодатели «Медузы» — организации, известные своей деятельностью по поддержанию демократии в мире.

OAK Foundation — частный благотворительный фонд. Учреждён в 1983 году. Его головной офис находится в Женеве. Согласно данным ассоциации European Foundation Centre (ЕFC), OAK был основан британским миллиардером Аланом Паркером. Фонд — предприятие семейное. В совет попечителей, как указывается на сайте организации, кроме Паркера входят его жена и члены семьи.

Согласно данным EFC, задачи у «семейного бизнеса» — планетарного масштаба: «решение глобальных проблем общественного и экологического характера, особенно тех, которые оказывают серьёзное воздействие на жизнь уязвимых групп населения». По сведениям OAK Foundation, организация ежегодно выделяет на «благотворительные» проекты более $200 млн.

Средства от OAK Foundation получал, в частности, институт «Открытое общество» миллиардера Джорджа Сороса. В 2015 году Генпрокуратура РФ признала «Открытое общество» нежелательным для России.

Получателями грантов OAK были также российский Фонд Андрея Сахарова (за 2010—2014 годы — более $1,6 млн) и структуры правозащитной общественной организация «Мемориал» — около $2 млн на реализацию проектов в РФ, в том числе на деятельность с целью «оказания правовой поддержки жертвам жёсткой российской антиимиграционной политики».

OAK Foundation не забывает и о сексуальных меньшинствах и активно выделяет средства на программы, связанные с поддержкой ЛГБТ-сообщества. На такие проекты в России было направлено более $900 тыс., в том числе в рамках грантов благотворительному фонду «Сфера» на поддержку ЛГБТ-активистов в 20 регионах РФ.

Согласно отчётности OAK Foundation за 2017 год, в России в качестве независимого СМИ организация поддерживает «Медиазону». Впрочем, конкретного гранта, выделенного на деятельность «Медиазоны», в базе OAK найти не удалось. Напомним, это российское интернет-СМИ было основано в 2014 году участницами группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Мaрией Алёхиной.

Сведений о конкретных грантах, выделенных «Медузе», в базе данных OAK Foundation корреспондентам RT найти не удалось.

Второй спонсор «Медузы» — SIDA, такое название носит шведское правительственное агентство со штаб-квартирой в Стокгольме. Существует оно на деньги шведских налогоплательщиков, но финансирует проекты по всему миру. Согласно сайту организации, её деятельность направлена «на поддержку экономического и политического развития бедных стран, а также на развитие демократии». Неудивительно, что у шведского агентства также были совместные проекты со структурами миллиардера Джорджа Сороса, в частности в 2011 году — в рамках поддержки гражданского общества в Молдове.

В целом на различные программы SIDA, согласно сайту агентства, в 2017 году потратила $5 млрд.

На запросы RT о наличии соглашений с «Медузой» в OAK Foundation и SIDA оперативных ответов не предоставили. Комментарий от Галины Тимченко на момент публикации материала также получить не удалось.

«На проекты политического характера»





По словам заместителя директора аналитического департамента компании «Альпари» Натальи Мильчаковой, наличие грантодателей характерно для некоммерческих проектов.

«Почему коммерческая организация указала в годовом отчёте, что у неё есть грантодатели, — вопрос очень интересный», — говорит эксперт.

По её словам, гранты могли быть получены «для каких-то отдельных проектов политического характера, а не для обычной хозяйственной деятельности компании».

«В противном случае деньги бы ей никто не дал. Не исключено, что такие проекты могут носить антироссийский характер», — уточняет Мильчакова.

Как считает зампред комитета Госдумы РФ по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников, после публикации финансовых отчётов фирмы Medusa Project SIA за 2017 год «Медуза» «может быть признана иноагентом».

«Если они получают финансирование от зарубежных грантодателей, они должны об этом уведомить, после чего они попадают в реестр иностранных агентов», — пояснил депутат в беседе с RT.

Также по теме В режиме ожидания: Минюст России направил уведомления девяти СМИ о возможном признании их иноагентами Девяти западным СМИ, работающим в России, были направлены уведомления о возможном присвоении им статуса «иностранный агент». Об этом...

В случае отказа СМИ «маркировать» себя в качестве иноагента его деятельность в России может быть запрещена, подчеркнул Крупенников.

Напомним, 25 ноября 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в стране иноагентами. Документ стал вынужденной ответной мерой на притеснение российских медиа в США, в частности на признание RT America иностранным агентом.

В декабре 2017 года в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, были включены девять медиа, среди которых «Голос Америки», «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее Время».

Согласно вступившему в силу закону, СМИ-иноагентом может быть признано и юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, независимо от его организационно-правовой формы. Это возможно, если такая организация распространяет печатный, аудио-, видео- и иной контент, предназначенный «для неограниченного круга лиц», и при этом получает зарубежное финансирование, в том числе деньги от государственных органов других стран или международных и иностранных организаций.

«Прочие кредиторы»



Согласно отчётности Medusa Project SIA, в 2017 году компания получила не менее €341 тыс. от «прочих кредиторов». Однако какие именно организации стоят за этой размытой формулировкой, не уточняется.

В отчётности компании за предыдущие годы данных о лицах или организациях, от которых были получены средства, тоже нет. Тимченко ранее заявляла о нежелании раскрывать своих инвесторов. В сентябре 2014 года она говорила в интервью журналу Forbes, что «их имена никому ничего не скажут».

Позже из репортажа «Медузы» стало известно, что при запуске издание получило около $250 тыс. от амнистированного экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Напомним, юрлицо в Латвии Галина Тимченко зарегистрировала в июле 2014 года. В 2004—2014 годах она работала главным редактором Lenta.ru и была уволена, после чего приняла решение основать новое СМИ за пределами России. Как отмечается на сайте проекта, Галина Тимченко с октября 2014 года занимала посты генерального директора и главного редактора «Медузы». В январе 2016 года главным редактором был назначен Иван Колпаков (ранее — заместитель главреда издания), Тимченко сохранила за собой пост гендиректора. Владелец 100% долей SIA Medusa Project (латвийская компания, издающая «Медузу») — Галина Тимченко.

Галина Тимченко

Reuters

© Ints Kalnins

Доходы и расходы

Прибыль издания за 2017 год, согласно отчётности, составила всего €976. При этом к сентябрю 2018-го, по данным компании, Галине Тимченко предстояло погасить первый из двух кредитов, которые были взяты на работу интернет-проекта.

Общая сумма задолженности СМИ на конец 2017-го составляла не менее €1,4 млн. Примерно таким же образом дела обстояли и в предыдущие годы. Как ранее сообщало издание Life, 2015 год закончился для «Медузы» убытком в €1,1 млн. По итогам первых трёх месяцев работы в 2014 году чистые убытки составили €159,6 тыс.

Независимый аудитор из рижского ООО «Orients Audit & Finance», изучивший показатели компании (заключение приложено к финансовой отчётности Medusa Project SIA согласно латвийскому законодательству), делает не самые оптимистичные выводы о финансовом состоянии «Медузы». Он обращает внимание на то, что «краткосрочные обязательства компании превысили текущие активы», а «собственный капитал является отрицательным».

Эти условия вместе с другими обстоятельствами, говорят аудиторы, «указывают на то, что существует значительная неопределённость, которая может вызвать серьёзные сомнения в способности компании продолжать работу в будущем».

Несмотря на задокументированные суммы долгов и доходов, конференция «Медузы» — «Шторм», проведённая в 2018 году в Москве, была целиком посвящена монетизации контента и так и называлась «Где деньги?».

Сама «Медуза», правда, говорит, что зарабатывает на нативной рекламе, хоть и теряет в доходе из-за роста курса евро по отношению к рублю. В ответ на вопрос читателя о финансовых показателях «Медуза» на сайте проекта называет себя «планово убыточной» компанией.

Финансовый аналитик ИХ «Финам» Тимур Нигматуллин, ознакомившийся по просьбе RT с отчётностью «Медузы», полагает, что причины убыточности проекта могут заключаться в типе бизнеса.

«Учитывая тип бизнеса и темпы его роста, стоимость обслуживания кредита и сам факт его предоставления, можно сделать обоснованное предположение, что он (проект. — RT) работает по бизнес-модели стартапа, — говорит эксперт. — Обычно это означает, что есть некий инвестор, который финансирует компанию (в данном случае через заём) и надеется в будущем получить возврат на инвестиции в виде дивидендов или (более популярный способ) перепродажи другому инвестору».