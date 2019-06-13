В МИД России рассказали о работе ШОС

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Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов рассказал о работе Шанхайской организации сотрудничества.
В МИД России рассказали о работе ШОС
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

«Действительно, с момента создания в 2001 году за весьма короткий по историческим меркам период ШОС успешно встроилась в систему международных отношений, последовательно укрепляет свой авторитет в мире», — сказал Моргулов.

Он отметил, что хартия организации и межгосударственный Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве являются солидной договорно-правовой базой в ШОС.

По словам замминистра, порядка семи десятков соглашений и других нормативных документов регулируют «многовекторное взаимодействие государств-членов».

В настоящий момент в ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее сообщалось о вопросах, которые планируется обсудить на саммите ШОС.

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