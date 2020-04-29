Для свидетельств о рождении и паспортов: в Таджикистане запретят использование славянских суффиксов в именах

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону о госрегистрации актов гражданского состояния, которые предполагают запрет на использование славянских суффиксов в фамилиях и отчествах. Свидетельства о рождении будут выдаваться без характерных для русского языка морфем — «ов/ев», «овн/евн» и «ович/евич». Мера не касается тех, кто уже получил метрики с такими именами. Также исключение будет сделано для представителей национальных меньшинств.

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону о госрегистрации актов гражданского состояния, которая предполагает запрет на использование славянских суффиксов в фамилиях и отчествах.

Согласно заявлению пресс-службы парламента страны, свидетельства о рождении в Таджикистане будут выдаваться с исключением суффиксов, характерных для русского языка: «ов/ев», «овн/евн» и «ович/евич».

Уточняется, что мера не касается тех, кто уже получил свидетельства о рождении с соответствующими суффиксами в фамилиях и отчествах. Данная категория граждан сможет получить паспорта с этими же именами.

«Поправки, внесённые в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния», касаются тех, кто будет получать свидетельство о рождении после вступления закона в силу», — уточнили в парламенте.

«Теперь будут использоваться традиционные таджикские окончания, такие как «зод», «зода», «он», «ён», «духт», «пур» и «фар». Исключение делается для представителей национальных меньшинств, проживающих на территории республики», — говорится в сообщении.

Власти республики полагают, что мера будет способствовать росту патриотических настроений среди населения. В парламенте напомнили, что с 2007 года в Таджикистане начали использовать фамилии и отчества без русских аффиксов. В частности, президент Таджикистана поменял своё имя с Эмомали Рахмонова на Эмомали Рахмона. После этого примеру Рахмона последовали многие чиновники.

Например, глава Минздрава Салимов Нусратулло Файзуллоевич сменил имя на Нусратулло Файзулло. Министр сельского хозяйства Косим Косимов взял фамилию Рохбар.

Здание парламента Республики Таджикистан в Душанбе

© Руслан Кривобок/РИА Новости

В то же время в феврале 2020 года стало известно, что в Таджикистане построят пять школ с обучением на русском языке.

12 февраля Совет Федерации одобрил на заседании закон о ратификации соглашения, подписанного в прошлом году правительствами России и Таджикистана. Согласно документу, общеобразовательные школы с обучением на русском языке появятся в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. В каждой из них будут учиться до 1200 детей.

Как отмечал зампред комитета СФ по международным делам при президенте Татарстана Фарит Мухаметшин в разговоре с «Российской газетой», строительство сразу нескольких учебных заведений в одной стране — «это важная гуманитарная акция».

Отмечается, что Россия с привлечением Евразийского фонда стабилизации и развития возьмёт на себя финансирование строительства и оснащения школ всем необходимым, включая медицинские кабинеты.

Таджикистан намерен за свой счёт подвести коммуникации и построить подъездные пути. После ввода школ в эксплуатацию преподавание в них будет идти по российским образовательным стандартам.

Переход на латиницу

В октябре 2017 года глава Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев утвердил новый алфавит для казахского языка. Мера предполагает переход с кириллицы на латинскую графику к 2025 году.

«Переход на латиницу — это не прихоть, это веяние времени. Когда я говорю о трудоспособном государстве, я говорю о трудоспособных гражданах. Нужно знать международный язык — английский, потому что на нём всё передовое держится», — отметил Назарбаев.

Также по теме Kazakhstan и Kirgiziya: зачем страны СНГ переводят письменность на латиницу Президент Казахстана намерен перевести графику казахского языка с кириллицы на латиницу. Следом с таким предложением выступили и в...

Власти страны добавили, что мера поможет сплотить казахскую общину, включая тех казахов, которые проживают за рубежом.

Назарбаев также подчеркнул, что нововведение никак не затронет права русскоязычного населения страны.

«Особо хочу подчеркнуть ещё раз, что переход казахского языка на латиницу ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков. Статус использования русского языка остаётся без изменений, он будет функционировать так же, как и прежде функционировал», — говорил Назарбаев.

Перевод национального языка с кириллического на латинский алфавит ранее осуществили Молдавия, Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.