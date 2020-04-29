В Таджикистане намерены запретить русифицированные фамилии

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону о госрегистрации актов гражданского состояния, запрещающие русифицированные фамилии и отчества, передаёт РИА Новости.

Согласно документу, при регистрации имён новорождённых нельзя будет использовать в фамилиях суффиксы «ов/ев», а в отчествах — «ович/евич» и «овн/евн».

По словам министра юстиции Музаффара Ашуриёна, исключение делается только для проживающих на территории республики национальных меньшинств.

При этом, отметил он, поправки касаются тех детей, которые родятся после принятия закона. Тем же, кто уже получил свидетельства о рождении со славянскими суффиксами, менять ничего не придётся.

Соответствующую инициативу Ашуриён объяснил «возрождением национальных имён».

Как напоминает агентство, гражданам Таджикистана ещё в 2007 году рекомендовали отказаться от славянских суффиксов, пример подал президент Эмомали Рахмонов, сменивший фамилию на Рахмон.