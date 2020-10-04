Явка на выборы в парламент Киргизии составила 56,2%

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Явка на выборы в парламент Киргизии составила 56,2%. В новый состав высшего законодательного органа проходят четыре политические партии, передаёт ТАСС со ссылкой на ЦИК республики.
Явка на выборы в парламент Киргизии составила 56,2%
  • РИА Новости

Всего на парламентских выборах в Киргизии проголосовали 1,98 млн зарегистрированных избирателей.

Партии «Биримдик» (24%), «Мекеним Кыргызстан» (23%), «Кыргызстан» (9%) и «Бутун Кыргызстан» (7%) после обработки 99% бюллетеней преодолевают необходимый 7%-ный барьер и проходят в парламент.

Ранее наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) признали выборы в парламент Киргизии состоявшимися.

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