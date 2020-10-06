Протестующие в Бишкеке прорвались к зданию парламента страны

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RT
Участники протестных акций, которые проходят в Киргизии, прорвались на территорию здания парламента страны.
Протестующие в Бишкеке прорвались к зданию парламента страны
  • © REUTERS/Vladimir Pirogov

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в результате двухчасового противостояния с правоохранителями протестующие прорвались на территорию здания.

Также сообщается, что, помимо парламента, в данном здании располагается администрация главы киргизского государства.

Ранее Минздрав Киргизии сообщил, что число людей, пострадавших в результате столкновений между протестующими и милиционерами в Бишкеке и доставленных в больницы, увеличилось до 130.

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