Пресс-служба президента Киргизии уточнила его местонахождение
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«Глава государства (оставался. — RT) на рабочем месте в здании парламента до двух часов ночи, проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами», — сказала она.
По её словам, президент «рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста».
Ранее участники протеста прорвались на территорию здания парламента.
После этого они направились к зданию СИЗО ГКНБ, где находится бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.