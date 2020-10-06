Пресс-служба президента Киргизии уточнила его местонахождение

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в настоящее время находится в столице страны — Бишкеке. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.
Пресс-служба президента Киргизии уточнила его местонахождение
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Глава государства (оставался. — RT) на рабочем месте в здании парламента до двух часов ночи, проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами», — сказала она.

По её словам, президент «рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста».

Ранее участники протеста прорвались на территорию здания парламента.

После этого они направились к зданию СИЗО ГКНБ, где находится бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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