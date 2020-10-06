Протестующие в Бишкеке идут к зданию СИЗО, в котором содержат Атамбаева

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Участники протестов в Бишкеке направляются к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), в котором находится бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.
Протестующие в Бишкеке идут к зданию СИЗО, в котором содержат Атамбаева
  • © Sputnik/РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что протестующие намерены освободить экс-президента.

Алмазбек Атамбаев был арестован в августе 2019 года.

Ранее участники протестных акций, которые проходят в Киргизии, прорвались на территорию здания парламента страны.

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