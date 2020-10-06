Протестующие в Бишкеке идут к зданию СИЗО, в котором содержат Атамбаева

Участники протестов в Бишкеке направляются к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), в котором находится бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.

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Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что протестующие намерены освободить экс-президента. Алмазбек Атамбаев был арестован в августе 2019 года. Ранее участники протестных акций, которые проходят в Киргизии, прорвались на территорию здания парламента страны.