Протестующие в Бишкеке идут к зданию СИЗО, в котором содержат Атамбаева
Участники протестов в Бишкеке направляются к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), в котором находится бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.
- © Sputnik/РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что протестующие намерены освободить экс-президента.
Алмазбек Атамбаев был арестован в августе 2019 года.
Ранее участники протестных акций, которые проходят в Киргизии, прорвались на территорию здания парламента страны.
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