Режим ЧП и комендантский час в Бишкеке: что известно о ситуации в Киргизии
- Reuters
- © VYACHESLAV OSELEDKO
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке с 20:00 (17:00 мск) 9 октября до 08:00 (05:00 мск) 21 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лидера страны.
Согласно указу, заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев был назначен комендантом Бишкека. Также сообщается о намерении ввести в столице страны комендантский час.
Кроме того, генштаб ВС Киргизии должен ввести в город войска для пресечения вооружённых столкновений и охраны правопорядка.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, Жээнбеков принял такое решение из-за сложившейся ситуации, «сопряжённой с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков».
В Бишкеке 9 октября прошли акции протеста. В частности, в центре города во время митинга оппозиции начались столкновения. Экс-президент Алмазбек Атамбаев заявил, что в ходе беспорядков неизвестные обстреляли его автомобиль.
- Reuters
- © Vladimir Pirogov
«Это не резиновые пули, это боевые», — сказал он, указав на отверстия в его бронированном автомобиле.
До этого, выступая перед своими сторонниками, Атамбаев назвал события в стране «третьей революцией».
«Во время, как бы это ни было грустно говорить, третьей революции погиб совсем молодой парень. Девятнадцатилетний, из Баткена», — заявил Атамбаев.
Кроме того, во время митинга на площадь Ала-Тоо в Бишкеке, по словам депутата от партии «Ата-Микен» Эльвиры Сурабалдиевой, ранили кандидата в вице-премьеры Тилека Тогтогазиева, он находится в бессознательном состоянии в больнице.
Напомним, ситуация в Киргизии обострилась после прошедших в стране 4 октября парламентских выборов.
Согласно предварительным результатам, преодолеть 7%-ный барьер смогли четыре партии. Проправительственные «Единство» и «Родной Кыргызстан» набрали 24,52 и 23,89% соответственно. Две центристские партии «Кыргызстан» и «Единый Кыргызстан» смогли получить 8,73 и 7,11% голосов.
5 октября в столице страны начались протесты недовольных итогами выборов. Демонстранты начали штурмовать Белый дом, в котором работают администрация президента и парламент. В итоге митингующим удалось захватить здание, протаранив его ворота грузовиком. Также протестующие забрасывали камнями правоохранителей, которые использовали светошумовые гранаты и водомёты для разгона толпы.
Помимо этого, участники акции протеста добились освобождения из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряда чиновников.
Позже Центральная избирательная комиссия республики аннулировала итоги голосования. Эту информацию подтвердила глава ЦИК Гульнара Джурабаева.
- Что известно о ситуации в Киргизии
В пятницу в ЦИК сообщили, что назначат повторные выборы в парламент до 6 ноября.
«Повторные выборы в течение одного месяца назначаются Центральной избирательной комиссией и проводятся соответствующими избирательными комиссиями. Таким образом, в срок до 6 ноября 2020 года Центральная избирательная комиссия примет решение о назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.
На фоне массовых протестов в отставку ушли спикер парламента Дастан Джумабеков и премьер-министр страны Кубатбек Боронов. Одновременно в парламенте выдвинули на пост главы правительства кандидатуру бывшего депутата Садыра Жапарова. 6 октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру.
Тем временем четыре оппозиционных партии Киргизии — «Республика», «Ата-Мекен», «Бир Бол» и «Реформа» — подписали меморандум о выдвижении на пост премьера республики Омурбека Бабанова. Об этом рассказал член партии «Ата-Мекен» Тилек Токтогазиев.
«Принято решение выдвинуть от наших партий единую кандидатуру Омурбека Бабанова на пост премьер-министра страны и Тилека Токтогазиева — на пост первого вице-премьера», — привёл он выдержку из меморандума, передаёт РИА Новости.
Токтогазиев заявил, что кандидатура Садыра Жапарова является незаконной.
В свою очередь, Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьера Кубатбека Боронова.
«В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьера, вице-премьеров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства», — уточняется в сообщении.
В Минздраве Киргизии утром 9 октября сообщили, что число пострадавших в результате массовых беспорядков возросло до 1218, один человек погиб.
«Пострадавшие продолжают обращаться за медицинской помощью, на сегодняшний день это 1218 человек», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Там уточнили, что 228 человек были госпитализированы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Киргизии, отметил, что в стране «налицо ярко выраженные элементы хаоса», а также добавил, что Москва заинтересована в скорейшей стабилизации обстановки.
«Безусловно, российская сторона будет дальше осуществлять контакты, пытаясь нащупать почву под ногами. Мы заинтересованы, и мы желаем нашим коллегам в Кыргызстане как можно скорее стабилизировать ситуацию», — сказал Песков.