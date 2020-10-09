Режим ЧП и комендантский час в Бишкеке: что известно о ситуации в Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке на фоне продолжающихся акций протеста. Генштабу Киргизии также было поручено ввести в город войска для пресечения вооружённых столкновений. По данным Минздрава страны, число пострадавших в результате массовых беспорядков возросло до 1218, один человек погиб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации в Киргизии.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке с 20:00 (17:00 мск) 9 октября до 08:00 (05:00 мск) 21 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лидера страны.

Согласно указу, заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев был назначен комендантом Бишкека. Также сообщается о намерении ввести в столице страны комендантский час.

Кроме того, генштаб ВС Киргизии должен ввести в город войска для пресечения вооружённых столкновений и охраны правопорядка.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, Жээнбеков принял такое решение из-за сложившейся ситуации, «сопряжённой с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков».

В Бишкеке 9 октября прошли акции протеста. В частности, в центре города во время митинга оппозиции начались столкновения. Экс-президент Алмазбек Атамбаев заявил, что в ходе беспорядков неизвестные обстреляли его автомобиль.

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«Это не резиновые пули, это боевые», — сказал он, указав на отверстия в его бронированном автомобиле.

До этого, выступая перед своими сторонниками, Атамбаев назвал события в стране «третьей революцией».

Также по теме «Противостояние между кланами»: к каким последствиям могут привести события в Киргизии В Киргизии продолжаются протестные выступления. Часть оппозиции выступила против выдвижения бывшего чиновника Садыра Жапарова на пост...

«Во время, как бы это ни было грустно говорить, третьей революции погиб совсем молодой парень. Девятнадцатилетний, из Баткена», — заявил Атамбаев.

Кроме того, во время митинга на площадь Ала-Тоо в Бишкеке, по словам депутата от партии «Ата-Микен» Эльвиры Сурабалдиевой, ранили кандидата в вице-премьеры Тилека Тогтогазиева, он находится в бессознательном состоянии в больнице.

Напомним, ситуация в Киргизии обострилась после прошедших в стране 4 октября парламентских выборов.

Согласно предварительным результатам, преодолеть 7%-ный барьер смогли четыре партии. Проправительственные «Единство» и «Родной Кыргызстан» набрали 24,52 и 23,89% соответственно. Две центристские партии «Кыргызстан» и «Единый Кыргызстан» смогли получить 8,73 и 7,11% голосов.

5 октября в столице страны начались протесты недовольных итогами выборов. Демонстранты начали штурмовать Белый дом, в котором работают администрация президента и парламент. В итоге митингующим удалось захватить здание, протаранив его ворота грузовиком. Также протестующие забрасывали камнями правоохранителей, которые использовали светошумовые гранаты и водомёты для разгона толпы.

Помимо этого, участники акции протеста добились освобождения из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряда чиновников.

Позже Центральная избирательная комиссия республики аннулировала итоги голосования. Эту информацию подтвердила глава ЦИК Гульнара Джурабаева.

Что известно о ситуации в Киргизии

В пятницу в ЦИК сообщили, что назначат повторные выборы в парламент до 6 ноября.

«Повторные выборы в течение одного месяца назначаются Центральной избирательной комиссией и проводятся соответствующими избирательными комиссиями. Таким образом, в срок до 6 ноября 2020 года Центральная избирательная комиссия примет решение о назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

На фоне массовых протестов в отставку ушли спикер парламента Дастан Джумабеков и премьер-министр страны Кубатбек Боронов. Одновременно в парламенте выдвинули на пост главы правительства кандидатуру бывшего депутата Садыра Жапарова. 6 октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру.

Тем временем четыре оппозиционных партии Киргизии — «Республика», «Ата-Мекен», «Бир Бол» и «Реформа» — подписали меморандум о выдвижении на пост премьера республики Омурбека Бабанова. Об этом рассказал член партии «Ата-Мекен» Тилек Токтогазиев.

«Принято решение выдвинуть от наших партий единую кандидатуру Омурбека Бабанова на пост премьер-министра страны и Тилека Токтогазиева — на пост первого вице-премьера», — привёл он выдержку из меморандума, передаёт РИА Новости.

Токтогазиев заявил, что кандидатура Садыра Жапарова является незаконной.

В свою очередь, Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьера Кубатбека Боронова.

«В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьера, вице-премьеров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства», — уточняется в сообщении.

В Минздраве Киргизии утром 9 октября сообщили, что число пострадавших в результате массовых беспорядков возросло до 1218, один человек погиб.

«Пострадавшие продолжают обращаться за медицинской помощью, на сегодняшний день это 1218 человек», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Там уточнили, что 228 человек были госпитализированы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Киргизии, отметил, что в стране «налицо ярко выраженные элементы хаоса», а также добавил, что Москва заинтересована в скорейшей стабилизации обстановки.

«Безусловно, российская сторона будет дальше осуществлять контакты, пытаясь нащупать почву под ногами. Мы заинтересованы, и мы желаем нашим коллегам в Кыргызстане как можно скорее стабилизировать ситуацию», — сказал Песков.